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Мэр Чикаго объявил 20 сентября днём Белала Мухаммада

Мэр Чикаго объявил 20 сентября днём Белала Мухаммада
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Мэр города Чикаго (США) Брэндон Джонсон объявил 20 сентября днём действующего обладателя чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белала Мухаммада. Об этом сообщил сам американский боец на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Белала Мухаммада в социальных сетях

Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. Всего на его счету в UFC 15 побед и три поражения.

В последнем поединке, который состоялся в Манчестере (Англия) на турнире UFC 304, Белал Мухаммад разделил октагон с англичанином Леоном Эдвардсом — на тот момент чемпионом UFC в полусреднем весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Белала единогласным решением судей.

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