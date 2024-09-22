Дейвисон Фигейреду считает, что Умар Нурмагомедов не заслужил драться за титул

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду считает, что топовый и непобеждённый российский боец UFC Умар Нурмагомедов не должен оспаривать титул в бою с грузином Мерабом Двалишвили.

«Умар только что оказался на верхушке рейтинга. Он только что провёл свой первый бой против топового и крутого парня. Уверен, ему следует пройти дополнительную проверку, подраться с кем-то вроде О'Мэлли. Я же, в свою очередь, прошёл проверку. Я покинул дивизион, в котором удерживал титул, поднялся в весе и подрался с крепкими парнями в 61 кг. У меня не было лёгких боёв, и прямо сейчас я представляю угрозу Мерабу. Многие парни бросали мне вызов с тех пор, как только перешёл в 61 кг. Возможно, они считают, что меня легко победить, но в клетке они понимают, что всё не так просто. Я готов драться за пояс, хочу его завоевать», — приводит слова Фигейреду портал MMA Fighting