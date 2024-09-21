Конор Макгрегор ответил, сколько раз хочет подраться в 2025 году

Бывший чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор ответил в интервью Ариэлю Хельвани, сколько раз он хочет подраться в североамериканской лиге в 2025 году.

Согласно его информации, по контракту ему осталось провести ещё два боя, поэтому он планирует дважды подраться в 2025 году.

Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не выступал по правилам ММА с лета 2021 года, когда проиграл на турнире UFC 263 представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

В настоящий момент Макгрегору 36 лет. К UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.