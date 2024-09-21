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Боксёрский турнир на стадионе «Уэмбли» задерживается из-за позднего приезда Джошуа

Боксёрский турнир на стадионе «Уэмбли» задерживается из-за позднего приезда Джошуа
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Боксёрский турнир на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) задерживается из-за позднего приезда в спорткомплекс бывшего чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британца Энтони Джошуа.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
22 сентября 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Даниэль Дюбуа

Джошуа прибыл на арену приблизительно в 22:50, в то время как его соперник, а также временный чемпион мира по боксу по версии IBF в тяжёлом весе Даниэль Дюбуа приехал в 21:40. Андерканд боксёрского вечера подошёл к концу в 22:50. Сейчас длительная пауза, поскольку все ждут Джошуа.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира. В апреле 2018 года Джошуа завоевал второй титул, досрочно остановив украинца Владимира Кличко, а в марте 2018-го объединил три пояса, перебоксировав новозеландца Джозефа Паркера.

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