Конор Макгрегор назвал бойца, с которым хотел бы подраться в следующем бою

Бывший чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор сказал, с кем хотел бы подраться в следующем поединке.

«Я бы хотел, чтобы это был Майкл Чендлер. Желаю ему удачи в бою с Чарльзом Оливейрой», — приводит слова Конора аккаунт Championship Rounds.

Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не выступал по правилам ММА с лета 2021 года, когда проиграл на турнире UFC 263 представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

В настоящий момент Макгрегору 36 лет. К UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.