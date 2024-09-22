Даниэль Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде

Временный чемпион мира по боксу по версии IBF британец Даниэль Дюбуа нокаутировал соотечественника Энтони Джошуа на старте пятого раунда.

Энтони смог потрясти Дюбуа правым кроссом, после чего пошёл вперёд, чтобы развить успех. После этого Энтони донёс ещё несколько ударов, а Дюбуа умело сконтрил, нанеся мощный правый хук прямо в челюсть соотечественника. Затем Джошуа упал и не смог подняться.

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира. В апреле 2018 года Джошуа завоевал второй титул, досрочно остановив украинца Владимира Кличко, а в марте 2018-го объединил три пояса, перебоксировав новозеландца Джозефа Паркера.