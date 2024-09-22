Даниэль Дюбуа: я гладиатор и хочу добраться до самой вершины

Временный чемпион мира по версии IBF по боксу в тяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа прокомментировал свою победу в бою с соотечественником Энтони Джошуа.

«Вам не понравилось? Потряс ли меня Эй Джей? Я гладиатор, я воин, я готов сражаться до конца. Хочу добраться до самой вершины и реализовать свой потенциал», — сказал Дюбуа в интервью после боя.

Напомним, Энтони смог потрясти Дюбуа правым кроссом на старте пятого раунда, после чего пошёл вперёд, чтобы развить успех. После этого Энтони донёс ещё несколько ударов, а Дюбуа умело сконтрил, нанеся мощный правый хук прямо в челюсть соотечественника. Затем Джошуа упал и не смог подняться.