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Даниэль Дюбуа заявил о желании провести реванш с Александром Усиком

Даниэль Дюбуа заявил о желании провести реванш с Александром Усиком
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Временный чемпион мира по версии IBF по боксу в тяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа после боя с Энтони Джошуа заявил в интервью о желании провести реванш с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

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Cегодня, 22 сентября, Дюбуа разделил ринг на стадионе «Уэмбли» с известным соотечественником Энтони Джошуа, которого он нокаутировал на старте пятого раунда.

Энтони смог потрясти Дюбуа правым кроссом, после чего пошёл вперёд, чтобы развить успех. Затем Энтони донёс ещё несколько ударов, однако Дюбуа умело сконтрил их, нанеся мощный правый хук прямо в челюсть соотечественника. Затем Джошуа упал и не смог подняться под счёт рефери.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа
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