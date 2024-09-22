Энтони Джошуа прокомментировал своё поражение нокаутом в бою с Даниэлем Дюбуа

Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался насчёт своего поражения в бою с соотечественником и временным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

«Отдаю должное Даниэлю и его команде. Мы поставили на кон всё, но потерпели неудачу. Вы знаете, я расстроен и буду готов двигаться дальше. Буду сохранять хладнокровие и проявлять уважение к своему сопернику», — сказал Джошуа в интервью после боя.

На старте пятого раунда Энтони смог потрясти Дюбуа правым кроссом, после чего пошёл вперёд, чтобы развить успех. Затем Джошуа донёс ещё несколько ударов, однако Дюбуа умело сконтрил их, нанеся мощный правый хук прямо в челюсть соотечественника. Затем Джошуа упал и не смог подняться под счёт рефери.