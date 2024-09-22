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Райан Гарсия обратился к Энтони Джошуа после поражения британца от Даниэля Дюбуа

Райан Гарсия обратился к Энтони Джошуа после поражения британца от Даниэля Дюбуа
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Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия высказался о поражении бывшего чемпиона мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британца Энтони Джошуа в поединке с временным чемпионом мира по боксу по версии IBF соотечественником Даниэлем Дюбуа. Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«У Джошуа была отличная карьера, но уход на пенсию — лучший ход. Ты был великим воином, ты много сделал и заработал много денег. Ура», — написал Гарсия на странице в своей соцсети.

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира. В апреле 2018 года Джошуа завоевал второй титул, досрочно остановив украинца Владимира Кличко, а в марте 2018-го объединил три пояса, перебоксировав новозеландца Джозефа Паркера.

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