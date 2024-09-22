Промоутер Хирн заявил, что Джошуа воспользуется опцией реванша с Дюбуа

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа воспользуется опцией реванша с Даниэлем Дюбуа.

«Я так горжусь, потому что он никогда не сдавался, ноги обманывали его, и он продолжал стараться. Когда ты находишься рядом с мощным панчером, вот что может произойти. Он никогда не прекращал попыток встать, даже когда не мог. Дэниель заслуживает похвалы, он настоящий чемпион мира. Поздравляю его. Я уверен, что он воспользуется пунктом о реванше, это данность, это опасный бой, потому что его уверенность в себе постоянно растёт, но он будет верить, что сможет победить его», — приводит слова Хирна talkSPORT.

Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде в бою за пояс чемпиона по версии IBF.

Открытая тренировка Энтони Джошуа