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Промоутер Хирн заявил, что Джошуа воспользуется опцией реванша с Дюбуа

Промоутер Хирн заявил, что Джошуа воспользуется опцией реванша с Дюбуа
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Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа воспользуется опцией реванша с Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Я так горжусь, потому что он никогда не сдавался, ноги обманывали его, и он продолжал стараться. Когда ты находишься рядом с мощным панчером, вот что может произойти. Он никогда не прекращал попыток встать, даже когда не мог. Дэниель заслуживает похвалы, он настоящий чемпион мира. Поздравляю его. Я уверен, что он воспользуется пунктом о реванше, это данность, это опасный бой, потому что его уверенность в себе постоянно растёт, но он будет верить, что сможет победить его», — приводит слова Хирна talkSPORT.

Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде в бою за пояс чемпиона по версии IBF.

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