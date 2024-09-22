Александр Усик рассказал, кого ожидал победителем в бою между Дюбуа и Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик отреагировал на победу временного чемпиона мира по боксу по версии IBF британца Даниэля Дюбуа над соотечественником бывшим чемпионом мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

«Для меня этот результат стал неожиданностью. Я ожидал, что Энтони [Джошуа] победит», — приводит слова Усика Sky Sport Boxing в соцсети X (ранее Twitter).

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира. В апреле 2018 года Джошуа завоевал второй титул, досрочно остановив украинца Владимира Кличко, а в марте 2018-го объединил три пояса, перебоксировав новозеландца Джозефа Паркера.

Даниэль Дюбуа уничтожил торт с изображением Энтони Джошуа: