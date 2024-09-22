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Энтони Джошуа назвал причины поражения в поединке с Даниэлем Дюбуа

Энтони Джошуа назвал причины поражения в поединке с Даниэлем Дюбуа
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Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа объяснил насчёт своего поражения в бою с соотечественником и временным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии IBF Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Мы бросили кубик, но нам не хватило до победы. Во-первых, у меня был резкий, быстрый противник. Во-вторых, было много ошибок с моей стороны», — сказал Джошуа в интервью после боя.

Напомним, на старте пятого раунда Энтони смог потрясти Дюбуа правым кроссом, после чего пошёл вперёд, чтобы развить успех. Затем Джошуа донёс ещё несколько ударов, однако Дюбуа умело сконтрил их, нанеся мощный правый хук прямо в челюсть соотечественника. Затем Джошуа упал и не смог подняться под счёт рефери.

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