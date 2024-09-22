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Дюбуа – о победе над Джошуа: ему пришлось бы пригвоздить меня к канвасу, чтобы остановить

Дюбуа – о победе над Джошуа: ему пришлось бы пригвоздить меня к канвасу, чтобы остановить
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Британец Даниэль Дюбуа высказался о победе над соотечественником Энтони Джошуа в титульном бою за пояс чемпиона по версии IBF. Дюбуа нокаутировал своего соперника в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Ему пришлось бы пригвоздить меня к канвасу. Сегодня меня было не остановить», — сказал Дюбуа на пресс-конференции.

До недавнего времени все титулы в супертяжёлом весе принадлежали украинцу Александру Усику, но из-за того, что он принял решение проводить реванш с британцем Тайсоном Фьюри, IBF (Международная боксёрская федерация) лишила его пояса из-за отказа проводить обязательную защиту титула по их версии, и Дюбуа был повышен из обладателей временного титула в полновесные чемпионы.

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