Тайсон Фьори прокомментировал победу Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказался о победе временного чемпиона мира по боксу по версии IBF британца Даниэля Дюбуа над соотечественником бывшим чемпионом мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

«Фантастика! Он [Дюбуа] проделал фантастическую работу. Он проделал очень хорошую работу и отыграл честно по отношению к молодому Дэну. Все списали его со счетов, знаете ли, он приехал сюда как чемпион мира, и все говорили, что он бездельник, а он показал, из чего он сделан, и это очень хорошо для него. Он победил честно», — приводит слова Фьюри SecondsOut.com со ссылкой на Queensberry Promotions.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

Открытая тренировка Энтони Джошуа: