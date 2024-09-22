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Тайсон Фьори прокомментировал победу Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа

Тайсон Фьори прокомментировал победу Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высказался о победе временного чемпиона мира по боксу по версии IBF британца Даниэля Дюбуа над соотечественником бывшим чемпионом мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Фантастика! Он [Дюбуа] проделал фантастическую работу. Он проделал очень хорошую работу и отыграл честно по отношению к молодому Дэну. Все списали его со счетов, знаете ли, он приехал сюда как чемпион мира, и все говорили, что он бездельник, а он показал, из чего он сделан, и это очень хорошо для него. Он победил честно», — приводит слова Фьюри SecondsOut.com со ссылкой на Queensberry Promotions.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

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