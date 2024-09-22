Джозеф Паркер вызвал на бой Даниэля Дюбуа

Обладатель временного титула WBO в супертяжёлой весовой категории Джозеф Паркер бросил вызов британцу Даниэлю Дюбуа.

«Если Дюбуа хочет сделать это, то давайте», — приводит слова Паркера BBC.

Дюбуа в ночь на 22 сентября одержал победу над соотечественником Энтони Джошуа в бою за пояс чемпиона по версии IBF. Дюбуа нокаутировал своего соперника в пятом раунде. Таким образом, Дюбуа одержал 22-ю победу (21 нокаутом) в профессиональной карьере карьере при двух поражениях.

Напомним, последний бой Паркера состоялся в марте этого года, где он победил большинством судейских голосов китайца Чжан Чжилэя.

Макгрегор прибыл на бой Джошуа — Дюбуа