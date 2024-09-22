Фрэнк Уоррен: я бы хотел сейчас увидеть бой Дюбуа с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал победу Даниэля Дюбуа в бою с соотечественником Энтони Джошуа за пояс чемпиона по версии IBF.

«Это был феноменальный бой. Джошуа не сдавался до самого конца. Это был блестящий бой. Я всегда чувствовал, что Дюбуа справится с этим, и он справился. Я бы хотел увидеть его бой с Усиком сейчас, но Александру нужно будет драться с Тайсоном.

Все присутствующие здесь видели выступление чемпиона сегодня вечером. Он сделал всё, о чем вы могли мечтать. Джошуа поймал его ударом, и я забеспокоился. Дюбуа – молодой парень на своем пике, он может стать лучше», — приводит слова Уоррена BBC.

После боя Дюбуа заявил о желании провести реванш с Александром Усиком. В августе 2023 году Усик победил Дюбуа нокаутом в девятом раунде.

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