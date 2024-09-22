Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Статистика боя Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа

Статистика боя Даниэль Дюбуа — Энтони Джошуа
Аудио-версия:
Комментарии

Опубликованы статистика главного боя вечера профессионального бокса, который проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли», в котором временный чемпион мира по версии IBF по боксу в тяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа встретился с соотечественником бывшим чемпионом мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

Фото: CompuBox

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира. В апреле 2018 года Джошуа завоевал второй титул, досрочно остановив украинца Владимира Кличко, а в марте 2018-го объединил три пояса, перебоксировав новозеландца Джозефа Паркера.

Материалы по теме
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: Эй Джей проиграл! Динамит вырубил экс-чемпиона
Live
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: Эй Джей проиграл! Динамит вырубил экс-чемпиона

Открытая тренировка Энтони Джошуа:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android