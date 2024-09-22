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Энтони Джошуа высказался о своём будущем после поражения в бою с Даниэлем Дюбуа

Энтони Джошуа высказался о своём будущем после поражения в бою с Даниэлем Дюбуа
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Британец Энтони Джошуа высказался о своём будущем после поражения в бою с соотечественником Даниэлем Дюбуа за за пояс чемпиона по версии IBF. Дюбуа победил Джошуа нокаутом в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Вероятно, вы спрашиваете, хочу ли я продолжать драться. Конечно, я хочу продолжать драться. Мы попытались добиться успеха, но не смогли. И что это значит теперь? Мы собираемся убежать? Мы будем жить, чтобы сражаться в другой день. Вот кто я, я воин», — приводит слова Джошуа Evening Standard.

Джошуа потерпел четвёртое поражение в карьере. Британец потерпел первое поражение после четырёх побед подряд.

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