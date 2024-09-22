Конор Макгрегор отреагировал на поражение Энтони Джошуа в бою с Даниэлем Дюбуа

Бывший чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор высказался о победе временного чемпиона мира по боксу по версии IBF британца Даниэля Дюбуа над соотечественником бывшим чемпионом мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

«Эй Джей [Энтони Джошуа] — номер один… Он легенда навсегда… Это всего лишь бокс. Если тебя поймают, ты тоже кого-то поймаешь. Конечно, Джошуа может вернуться!» — приводит слова Конора аккаунт Championship Rounds в соцсети X (ранее Twitter).

Энтони Джошуа 34 года. Британец, победитель Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и в апреле 2016-го впервые стал чемпионом мира. В апреле 2018 года Джошуа завоевал второй титул, досрочно остановив украинца Владимира Кличко, а в марте 2018-го объединил три пояса, перебоксировав новозеландца Джозефа Паркера.

Макгрегор прибыл на бой Джошуа — Дюбуа: