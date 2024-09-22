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Даниэль Дюбуа — будущее супертяжёлого веса?

Даниэль Дюбуа — будущее супертяжёлого веса?
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Временный чемпион мира по боксу по версии IBF британец Даниэль Дюбуа одержал победу над бывшим чемпионом мира по боксу по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе соотечественником Энтони Джошуа в главном бою вечера профессионального бокса, который проходил в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Чемпионат» предлагает своим читателям поделиться мнением и ответить на вопрос: Даниэль Дюбуа — будущее супертяжёлого веса?

Проголосовать в опросе также можно на сайте.

Даниэлю Дюбуа 26 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2017 году и в июне 2022-го завоевал регулярный титул WBA, нокаутировав американца Тревора Брайана. В июне Дюбуа стал временным чемпионом IBF, одолев непобеждённого хорвата Филипа Хрговича.

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