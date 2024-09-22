Магомед Курбанов объяснил поражение Энтони Джошуа в бою с Даниэлем Дюбуа

Экс-претендент на титул чемпиона мира боксёр RCC Магомед Курбанов высказался о поражении Энтони Джошуа в бою с Даниэлем Дюбуа.

«Начнём с того, что шоу было невероятным. 96 тысяч человек на трибунах показали всему миру, что бокс любят и он является одним из самых популярных видов спорта.

Что касается боя, то всё прошло так, как я думал. Дюбуа очень опасный парень, который дрался против боксёров топ-уровня, опять же, отправил в нокдаун Александра Усика.

Да, перед этим боем он был не такой известный, как Джошуа. Возможно, что именно поэтому Энтони был слишком уверен в себе, и это сыграло с ним злую шутку. Но теперь имя Дюбуа знает весь мир. Настоящая сенсация», — сказал Курбанов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Александру Фролову.

Напомним, Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Макгрегор прибыл на бой Джошуа — Дюбуа