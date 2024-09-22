Лу Дибелла прокомментировал победу Дюбуа над Джошуа

Известный промоутер в мире профессионального бокса Лу Дибелла опубликовал комментарий по поводу победы чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа над экс-чемпионом мира в этом весе Энтони Джошуа.

«Джошуа — настоящий мужчина и принял это поражение достойно. Он пробовал сделать всё, что мог, но, увы, это была идеальная ночь для Дюбуа», — написал Дибелла на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне Дюбуа одержал уверенную победу нокаутом в пятом раунде над Джошуа и провёл первую успешную защиту титула.

Сразу после поединка Дюбуа заявил о готовности провести реванш с обладателем всех остальных титулов в супертяжёлом весе Александром Усиком.