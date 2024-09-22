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Деметриус Джонсон с насмешкой отреагировал на результат боя Дюбуа — Джошуа

Деметриус Джонсон с насмешкой отреагировал на результат боя Дюбуа — Джошуа
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Деметриус Джонсон посмеялся над поражением экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа от действующего обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

«И эта тупая задница заявляла о том, что нокаутирует Фрэнсиса Нганну в ММА?» — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» Дюбуа успешно провёл свою первую защиту титула, одержав победу нокаутом в пятом раунде над Джошуа.

После победы Дюбуа заявил о готовности провести реванш с чемпионом WBC, WBA и WBO в супертяжёлой весовой категории Александром Усиком.

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