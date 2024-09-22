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Джейк Пол впечатлён увиденным в бою Джошуа — Дюбуа

Джейк Пол впечатлён увиденным в бою Джошуа — Дюбуа
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Популярный спортивный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол впечатлён победой чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа над экс-чемпионом мира в этом дивизионе Энтони Джошуа.

«О боже! Вот за такие бои я и люблю бокс», — написал Пол на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся большой вечер бокса, где в главном событии шоу Дюбуа одержал победу нокаутом в пятом раунде над Джошуа, впервые отстояв своей титул.

Сразу после боя Дюбуа заявил о готовности провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком.

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