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Леннокс Льюис: надеюсь, Джошуа извлечёт урок из этого поражения

Леннокс Льюис: надеюсь, Джошуа извлечёт урок из этого поражения
Энтони Джошуа
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Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис дал свой комментарий по поводу поражения экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа от ныне действующего обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа.

«Я не могу понять: почему левая рука Джошуа была всё время так низко? Если тебе пробивают в голову с этой стороны, то у тебя на автоматизме она должна подняться выше, но этого не происходило. В бою ты показываешь всё, что натренировал во время подготовки, но этому моменту не уделяли внимания. Надеюсь, что Джошуа извлечёт урок из этого поражения и оно пойдёт ему на пользу», — написал Льюис на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Дюбуа победил Джошуа нокаутом в пятом раунде, успешно отстояв свой титул.

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