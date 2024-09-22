Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд задаётся вопросом, сможет ли Джошуа оправиться после поражения от Дюбуа

Теренс Кроуфорд задаётся вопросом, сможет ли Джошуа оправиться после поражения от Дюбуа
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд, который присутствовал на вчерашнем поединке чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа против экс-чемпиона в этом дивизионе Энтони Джошуа, задался вопросом, сможет ли Джошуа оправиться после этого тяжёлого поражения.

«Э-э, я не знаю, сможет ли Джошуа вернуться после этого. Джошуа участвовал во многих войнах. Он сражался со многими великими бойцами. Я думаю, теоретически он сможет это сделать, но это будет тяжело, потому что его тело сильно изношено», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде, защитив свой титул IBF.

Материалы по теме
Леннокс Льюис: надеюсь, Джошуа извлечёт урок из этого поражения
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android