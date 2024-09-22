Теренс Кроуфорд задаётся вопросом, сможет ли Джошуа оправиться после поражения от Дюбуа

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд, который присутствовал на вчерашнем поединке чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа против экс-чемпиона в этом дивизионе Энтони Джошуа, задался вопросом, сможет ли Джошуа оправиться после этого тяжёлого поражения.

«Э-э, я не знаю, сможет ли Джошуа вернуться после этого. Джошуа участвовал во многих войнах. Он сражался со многими великими бойцами. Я думаю, теоретически он сможет это сделать, но это будет тяжело, потому что его тело сильно изношено», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде, защитив свой титул IBF.