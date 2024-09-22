Хамза Шираз готов к любому вызову в среднем дивизионе

Один из топовых боксёров средней весовой категории, №3 рейтинга boxrec британец Хамза Шираз, воодушевлённый завоеванием титулов чемпиона Европы и WBC Silver в соглавном событии боксёрского карда Джошуа — Дюбуа, заявил о том, что готов к поединкам с любым из действующих чемпионов в среднем весе.

«Я теперь действительно устал призывать к титульному бою всех топов среднего дивизиона. Как я уже сказал, кого бы Турки Аль аш-Шейх ни поставил на ринг, я выйду против него и одержу победу. Честно говоря, тут всё просто. Любые громкие имена среднего веса, давайте их сюда. Поехали», — приводит слова Шираза BoxingScene.

Напомним, вчера в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Шираз одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над другим британцем, Тайлером Денни.