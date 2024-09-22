Энтони Джошуа переговаривался со зрителями перед нокаутом в поединке с Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа перед падением в нокаут от действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа успел переброситься парой слов с кем-то из зрителей.

К тому же Джошуа использовал и мимику: показал собеседнику язык. Какое конкретно послание Энтони доносил до зрителя, на данный момент неизвестно.

Энтони Джошуа переговаривался со зрителями по ходу боя с Дюбуа Фото: скриншот из трансляции

Поединок Джошуа и Дюбуа прошёл в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Это поражение стало для Энтони уже четвёртым в профессиональной карьере.

После этого боя Дюбуа заявил о желании провести реванш с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком.