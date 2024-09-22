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Эдуард Кравцов объяснил, за счёт чего Дюбуа победил Джошуа

Эдуард Кравцов объяснил, за счёт чего Дюбуа победил Джошуа
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Известный российский тренер профессиональных боксёров Эдуард Кравцов объяснил, за счёт чего чемпион мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа одержал победу над экс-чемпионом мира Энтони Джошуа.

«Не скажу, что победа Дюбуа была неожиданной, но и ожидаемой её назвать нельзя. Я всё-таки думал, что Джошуа с небольшим отрывом фаворит. Но я осознавал, что у Энтони, во-первых, слабый подбородок, а Дюбуа достаточно бьющий боксёр. Второй момент — если у Дюбуа получается навязать бокс на передней дистанции, то у него есть шансы выиграть. Джошуа не смог удержать дистанцию, и закономерно получился такой результат», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Дюбуа победил Джошуа нокаутом в пятом раунде.

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