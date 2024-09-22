Кравцов: вряд ли Джошуа уже что-то покажет с точки зрения чемпионских амбиций

Известный российский тренер профессиональных боксёров Эдуард Кравцов считает, что у экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа практически нет шансов на возвращение одного из чемпионских титулов.

«Завершать карьеру или нет — это дело Джошуа и его команды. Мы не можем знать всю мотивационную часть его выступлений. Если брать за мотивацию его чемпионские амбиции, то здесь шансы очень-очень низкие. Растут новые ребята, тоже крупные, бьющие, есть и нынешние боксёры. В ближайшие два-три года не думаю, что будут какие-то серьёзные изменения там. Поэтому думаю, что вряд ли Джошуа уже что-то покажет с точки зрения чемпионских амбиций», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Джошуа проиграл Дюбуа нокаутом в пятом раунде, являясь явным фаворитом до боя.