Кравцов: не верю в реванш Усик — Дюбуа, Александру важно уйти непобеждённым

Российский тренер профессиональных боксёров Эдуард Кравцов высказал своё мнение по поводу возможного реванша между чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе британцем Даниэлем Дюбуа и обладателем всех остальных титулов в этом весе украинцем Александром Усиком.

«Не думаю, что Усик будет давать какие-то шансы Дюбуа на второй бой, на реванш. Сейчас Усику нужно пройти Фьюри, а потом будет ли он дальше боксировать, тоже большой вопрос. И Фьюри, и Усик — достаточно возрастные боксёры. Да, могут быть большие финансы, но, опять-таки, вопрос, насколько это будет большой мотивацией для него. Тут много аспектов, но я не особо верю во второй бой Усик — Дюбуа. Тем более мы знаем и про политические амбиции Александра. И для него, с учётом этого, очень важно уйти непобеждённым», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.