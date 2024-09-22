Виталий Тарасов: поражение Джошуа — главная сенсация 2024 года в боксе

Известный менеджер Виталий Тарасов поделился своим мнением относительно перспектив британца Энтони Джошуа после его досрочного поражения в поединке против Даниэля Дюбуа.

«Поражение Джошуа стало, наверное, главной сенсацией 2024 года в большом боксе. Это очередное напоминание нам всем, что за тяжёлым весом необходимо следить. Для меня, конечно, это стало большим сюрпризом. Уже на старте поединка стало понятно, что что-то пошло не так, когда Энтони оказался в нокдауне. Такой расклад даёт нам множество интересных сценариев на будущее. В том числе, например, потенциальный поединок Дюбуа с Усиком. Но я бы не стал ставить крест на карьере Энтони. Британец – атлет мирового уровня. Как он тренируется, как живёт, как дерётся… Это всё очень интересно зрителю. И мы же помним то самое падение Энтони от рук Энди Руиса. Он проделал работу над ошибками, вернулся и забрал реванш. Почти такая же ситуация у Энтони приключилась с Александром Усиком, когда он уступил в первом поединке, но второй бой получился гораздо более близким, и разговоры относительно судейского решения до сих пор ходят. Этот человек умеет возвращаться. Я думаю, если им с Дюбуа сделают реванш, скажем, через месяцев девять, большая вероятность, что мы увидим другой исход. Энтони пошёл ва-банк и упал, подарив миру бокса сенсацию и исторический хайлайт. Ни в коем случае нельзя приуменьшать заслуг Дюбуа, но, повторюсь, Джошуа – это суператлет. Уверен, у него есть ещё год-полтора, чтобы хорошенько пошуметь на самом высоком уровне», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся большой вечер бокса, где в главном событии шоу Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.