Бой Александра Волкова с Сирилем Ганом перенесён из-за травмы россиянина

Бой между бывшим обладателем «временного» титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом и российским тяжеловесом Александром Волковым перенесён из-за травмы, которую получил Волков в процессе подготовки к поединку.

Вместо первоначально планируемой даты 26 октября в Абу-Даби (турнир UFC 308) теперь этот бой должен будет состояться на турнире UFC 310, который запланирован на 7 декабря в Лас-Вегасе. Об этом сообщает французское издание La Sueur.

Напомним, Волков свой последний бой проводил в июне этого года. Тогда он одержал победу единогласным решением судей над соотечественником Сергеем Павловичем.

Ган в предыдущий раз выступал в сентябре прошлого года и победил там техническим нокаутом во втором раунде Сергея Спивака.