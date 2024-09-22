Халидов: Дюбуа доказал, что оплошность в бою с Усиком была случайностью

Чемпион лиги «Наше дело» Мурад Халидов дал свой комментарий по поводу победы чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа над экс-чемпионом Энтони Джошуа.

«Изначально видел небольшим фаворитом Джошуа, всё-таки для меня он выглядел более обученным и опытным боксёром, который провёл уже много серьёзных боёв. Но в этом поединке более молодой и амбициозный Дюбуа решил доказать всему миру, что оплошность в бою с Усиком была случайностью и что он готов к большим боям.

Сильнее, чем сам бой, меня впечатлила атмосфера на арене, да и сам факт того, что собралось более чем 90 тыс. человек, чтобы посмотреть, как два больших парня бьют друг друга. Надеюсь, что когда-то смогу стать участником чего-либо подобного», — сказал Халидов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Дюбуа победил Джошуа нокаутом в пятом раунде в главном событии боксёрского вечера, который проходил в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».