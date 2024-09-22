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Двалишвили: Хабиб Нурмагомедов, Хамзат Чимаев и Мовсар Евлоев не россияне, а кавказцы

Двалишвили: Хабиб Нурмагомедов, Хамзат Чимаев и Мовсар Евлоев не россияне, а кавказцы
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили полагает, что российские бойцы, проживающие на территории Кавказа, не представляют Россию.

«Мы все знаем, что Хабиб [Нурмагомедов] и Ислам [Махачев] из Дагестана, Хамзат [Чимаев] из Чечни, Мовсар Евлоев из Ингушетии. Это всё разные маленькие страны. Они мусульмане со своей культурой и традициями. Мы называем их «кавказцы», поскольку они живут в Кавказских горах. Однако сейчас Россия захватила власть в этих регионах, потому эти бойцы обязаны представлять Россию. Когда кто-то говорит мне, что Умар Нурмагомедов из России, то я отвечаю: «Нет, Умар не из России, он из Дагестана». Мы, имею в виду грузин, считаем этих ребят своими друзьями. Умар просто представляет Россию, но не считает себя россиянином. Ислам, естественно, говорит: «Мы — часть России». Но я понимаю, почему он так говорит», — сказал Двалишвили в интервью на YouTube-канале jakeshildsajj.

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