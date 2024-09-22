Насим Хамед призвал Энтони Джошуа завершить карьеру в боксе

50-летний бывший чемпион мира в полулёгком весе по версии британец Насим Хамед, который известен под прозвищем Принц Насим, заявил, что его соотечественник Энтони Джошуа должен завершить карьеру профессионального боксёра после того, как проиграл Даниэлю Дюбуа.

«Есть у него возможность вернуться прежним или нет, я бы предпочёл, чтобы он этого не делал. Энтони провёл достаточно времени в центре внимания всего мира бокса, ему удалось завоевать несколько титулов чемпиона мира и защитить их, заработав солидные деньги. Ему следует достойно завершить карьеру, и на этом всё. Потому что, когда его роняют, нам не хочется говорить об этом», — приводит слова Энтони журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.