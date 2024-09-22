«Это было неискренне». Чейл Соннен — о словах Джона Джонса насчёт завершения карьеры

Бывший претендент на титул UFC в среднем и полутяжёлом весе американец Чейл Соннен считает, что действующий чемпион UFC в тяжёлом весе соотечественник Джон Джонс был неискренним, когда говорил, что завершит карьеру после боя со Стипе Миочичем.

«Я посмотрел его интервью, и многие подумали, что Джон собирается уйти на пенсию. Однако он имел в виду другое. Это было совершенно неискренне сказано. Какой-то парень подкинул ему эту идею, и Джон посчитал её привлекательной. Есть пара причин, согласно которым бойцы делают заявления, что их следующий бой станет последним. Первая заключается в том, что это может быть хорошим маркетинговым решением. Он решился сделать это. Вторая — та же самая, из-за которой многие из вас поступали подобным образом в детстве, когда были детьми. Она кроется в том, чтобы кто-то вам сказал, какой вы замечательный и как всем нужны», — приводит слова Соннена портал DAZN.