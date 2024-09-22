Умар Нурмагомедов: готов драться с кем угодно, хоть с Кинг-Конгом

Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Умар Нурмагомедов заявил, что он не хочет ждать следующего года и готов вступить в поединок с любым бойцом.

«Не хочу ждать следующего года, чтобы подраться. Готов разделить октагон с кем угодно, хоть с Кинг-Конгом, пусть только вес сделает — и мы подерёмся. Мне действительно всё равно. Не хочу ждать этих парней. У меня своя цель. Я собираюсь стать величайшим, поэтому мне необходимо быть активным», — приводит слова Умара портал sherdog.

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