«Ты преподал им хороший урок бокса». Фьюри отдал уважение Усику после боя Дюбуа — Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отдал дань уважения бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу украинцу Александру Усику после поединка между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Ты преподал им обоим [Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа] хороший урок бокса. Отличная работа. В этом прелесть бокса — учиться на своих ошибках», — сказал Фьюри.

Cегодня, 22 сентября, Дюбуа разделил ринг на стадионе «Уэмбли» с известным соотечественником Энтони Джошуа, которого он нокаутировал на старте пятого раунда.

Энтони смог потрясти Дюбуа правым кроссом, после чего пошёл вперёд, чтобы развить успех. Затем Энтони донёс ещё несколько ударов, однако Дюбуа умело сконтрил их, нанеся мощный правый хук прямо в челюсть соотечественника. Затем Джошуа упал и не смог подняться под счёт рефери.