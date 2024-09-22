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Конор Макгрегор объяснил, почему Дюбуа смог победить Джошуа в доминирующей манере

Конор Макгрегор объяснил, почему Дюбуа смог победить Джошуа в доминирующей манере
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Известный ирландский боец UFC Конор Макгрегор объяснил, почему британец Даниэль Дюбуа смог победить соотечественника Энтони Джошуа в доминирующей манере.

«На Даниэля не оказывалось какого-либо давления. Он выходил в ринг без тяжёлого груза на плечах и был максимально собранным и спокойным. Это было довольно сильном заметно. [В то время как] Энтони использовал одни и те же комбинации снова и снова, он делал шаг назад и контрил апперкотом. Дюбуа не шёл на него, к нему на встречу. Энтони повезло зацепить его и нанести пару ударов, Даниэль устоял и ответил ему, после чего ЭйДжей пошёл за нокаутом, но сам был пойман», — приводит слова Макгрегора портал Bloody Elbow.

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