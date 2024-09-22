Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ти Джей Диллашоу: Мераб заставил О'Мэлли выглядеть слабым в поединке

Ти Джей Диллашоу: Мераб заставил О'Мэлли выглядеть слабым в поединке
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний американский боец смешанных единоборств, бывший двукратный чемпион UFC в легчайшем весе, Ти Джей Диллашоу поделился мнением насчёт поединка между Мерабом Двалишвили и Шоном О'Мэлли.

«Не то, чтобы я этого не ожидал [поражения О'Мэлли]. Знал, что коэффициенты ставок очень близки, поэтому, когда мне пришлось выбрать победителя, я понимал, что у Мераба есть шанс просто выжать из него всё дерьмо. Этот парень — тасманийский дьявол. Он никогда не останавливается и продолжает наносить удары. Я знал, что это возможно, но думал, особенно после того, как увидел, как О'Мэлли собрался и хорошо держался на ногах, используя свои финты, дистанцию ​​и углы, что он сможет сохранять дистанцию ​​и контроль. Казалось, его будет трудно перевести.

Не думал, что Мерабу будет так легко [в этом бою]. Мераб заставил его выглядеть слабым, очень слабым. Однако у О'Мэлли есть навыки, чтобы победить Двалишвили. Он просто не использовал их», — приводит слова Ти Джея портал MMAJunkie.

Материалы по теме
UFC 306 — лучший турнир года. Дана Уайт, продолжай!
UFC 306 — лучший турнир года. Дана Уайт, продолжай!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android