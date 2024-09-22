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Майкл Чендлер: после победы над Оливейрой я хотел бы сразиться с Исламом Махачевым

Майкл Чендлер: после победы над Оливейрой я хотел бы сразиться с Исламом Махачевым
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Топовый американский боец UFC Майкл Чендлер хочет после победы над Чарльзом Оливейрой подраться за титул чемпиона UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Я буду следующим соперником Конора, но он не единственный соперник, с которым у меня есть возможность подраться. Я приму любой вызов и буду готов поставить на кон всё, включая свой дом, ферму и приложу ради этого максимум своих усилий, чтобы сделать грандиозный бой. Если Конор возьмёт себя в руки, то мы можем закатить шоу. В противном случае, у меня нет проблем, чтобы подраться в претендентском бою с Чарльзом. Если бы меня поставили перед выбором, то после победы над Оливейрой я хотел бы сразиться с Исламом Махачевым», — приводит слова Чендлера портал Bloody Elbow.

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