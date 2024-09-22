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Али Абдель-Азиз: Макгрегор накачивается кокаином, напивается и его выгоняют из стран

Али Абдель-Азиз: Макгрегор накачивается кокаином, напивается и его выгоняют из стран
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Известный менеджер бойцов ММА египтянин Али Абдель-Азиз нелицеприятно высказался в адрес популярного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Джастина Гэтжи (Али является его менеджером. — Прим. «Чемпионата») не волнует бой с Конором Макгрегором. Но все любят лёгкие деньги. Бой с Макгрегором один из самых простых в лёгком дивизионе UFC. Он накачивается кокаином, напивается, его выгоняют из стран и, к тому же, ведёт себя отвратительно. Кажется, его выгнали из Монако. Честно говоря, если UFC захочет организовать это [бой между Гэтжи и Макгрегором], то почему бы и нет?! Если таких планов нет, то кому не плевать», — приводит слова Абдель-Азиз портал The Sports Rush.

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