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Шон О'Мэлли: Мераб чертовски сильно боится Умара. На его месте я бы принял этот вызов

Шон О'Мэлли: Мераб чертовски сильно боится Умара. На его месте я бы принял этот вызов
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Известный американский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Шон О'Мэлли считает, что действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 61 кг грузин Мераб Двалишвили боится драться с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Мераб чертовски сильно боится Умара и не хочет драться с ним. Двалишвили не чемпион, я чемпион. На его месте я бы дрался с Умаром, если бы пришлось. Поэтому следующим претендентом на мой пояс должен был стать этот парень. Я чемпион, поэтому должен защищать свой титул против Умара», — приводит слова Шона портал The Sports Rush.

Ранее Ти Джей Диллашоу поделился мнением насчёт поединка между Мерабом Двалишвили и Шоном О'Мэлли.

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