Абдель-Азиз: Анкалаев будет править в своём весе, как Хабиб Нурмагомедов и Камару Усман

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером топового российского бойца UFC Магомеда Анкалаева, считает, что его подопечный является лучшим в полутяжёлой весовой категории и после завоевания чемпионского пояса UFC он будет доминировать ещё многие годы в дивизионе.

«Магомед Анкалаев — лучший полутяжеловес на планете. Я это знаю, вы это знаете, Дана Уайт это знает. Когда такие парни, как Ислам Махачев, Камару Усман, Хабиб Нурмагомедов, добираются до вершины (завоёвывают чемпионский пояс UFC. — Прим. «Чемпионата»), то остаются там надолго», — приводит слова Абдель-Азиза портал The Sports Rush.

Ранее Сухраб Магомедов, тренер Анкалаева, высказался о положении своего подопечного в UFC.