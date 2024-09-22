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Реакция Конора Макгрегора и Тайсона Фьюри на нокаут в бою Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа

Реакция Конора Макгрегора и Тайсона Фьюри на нокаут в бою Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
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Появилась реакция известного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора и бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри на поражение Энтони Джошуа нокаутом в бою с Даниэлем Дюбуа.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

Cегодня, 22 сентября, Дюбуа разделил ринг на стадионе «Уэмбли» с известным соотечественником Энтони Джошуа, которого он нокаутировал на старте пятого раунда.

Энтони смог потрясти Дюбуа правым кроссом, после чего пошёл вперёд, чтобы развить успех. Затем Энтони донёс ещё несколько ударов, однако Дюбуа умело сконтрил их, нанеся мощный правый хук прямо в челюсть соотечественника. Затем Джошуа упал и не смог подняться под счёт рефери.

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