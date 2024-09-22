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Умар Нурмагомедов рассказал о давлении со стороны общественности из-за своей фамилии

Умар Нурмагомедов рассказал о давлении со стороны общественности из-за своей фамилии
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Топовый и непобеждённый российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе, Умар Нурмагомедов рассказал о давлении, с которым ему приходится сталкиваться из-за своей фамилии и того, что он является братом Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб бы всех растерзал. Люди видят, что парень по фамилии Нурмагомедов будет драться, поэтому думают, что будет такой же поединок. Когда мы побеждаем, то они говорят: «А, он выступил как обычный боец. Он просто победил», — приводит слова Умара портал The Sports Rush.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

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