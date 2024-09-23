Александр Усик подарил Теренсу Кроуфорду часы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик встретился с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем и первом полусреднем весе непобеждённым американским боксёром Теренсом Кроуфордом после боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и подарил ему часы.

«Большое спасибо Александру за подарок. Действительно ценю это», — подписал фото Кроуфорд, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Теренса Кроуфорда в социальных сетях

Cегодня, 22 сентября, Дюбуа разделил ринг на стадионе «Уэмбли» с известным соотечественником Энтони Джошуа, которого он нокаутировал на старте пятого раунда.

Энтони смог потрясти Дюбуа правым кроссом, после чего пошёл вперёд, чтобы развить успех. Затем Энтони донёс ещё несколько ударов, однако Дюбуа умело сконтрил их, нанеся мощный правый хук прямо в челюсть соотечественника. Затем Джошуа упал и не смог подняться под счёт рефери.