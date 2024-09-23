Никита Крылов сразится с Азаматом Мурзакановым на UFC 309

Седьмой номер полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Никита Крылов (29-9) выступит на турнире UFC 309, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Соперником Крылова станет 11-й номер рейтинга соотечественник Азамат Мурзаканов (14-0).

Никите Крылову 32 года. Боец дебютировал как профессионал в 2012 году, с 2013-го по 2016-й выступал в UFC, после чего два года дрался в других промоушенах. С 2018 года на постоянной основе проводит бои в UFC. Всего на его счету в организации 11 побед и семь поражений.

Азамату Мурзаканову 35 лет. Боец выступает с 2010 года, в марте 2022-го дебютировал в UFC. Всего на его счету в организации четыре победы и ни одного поражения.